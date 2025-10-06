Футбол
Сегодня, 20:08

УЕФА сделал заявление о проведении матчей «Барселоны» и «Милана» за границей

Алина Савинова

УЕФА подтвердил, что в исключительном порядке одобрил проведение матча 17-го тура ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» и игры 16-го тура серии А «Комо» — «Милан» за границей.

Однако в организации подчеркнули, что не одобряют проведение матчей национальных чемпионатов за пределами своей страны.

«После заседания исполнительного комитета в Тиране в прошлом месяце УЕФА провел дальнейшие консультации с заинтересованными сторонами, чтобы оценить масштаб последствий этого дела, учитывая заявки, полученные от национальных ассоциаций Испании и Италии. Эти консультации подтвердили отсутствие поддержки в отношении идеи переноса матчей национальных лиг за границу. Однако, учитывая, что соответствующая нормативная база ФИФА, которая сейчас пересматривается, недостаточно ясна и подробна, исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения эти два запроса», — говорится в заявлении УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что матчи национальных лиг должны проводиться на родной земле и любое иное решение лишило бы прав преданных болельщиков, посещающих стадионы, а также могло бы привести к искажению соревнований.

«Хотя и прискорбно допускать проведение этих двух матчей, данное решение является исключительным и не должно рассматриваться как создающее прецедент. Наша приверженность ясна: защищать целостность национальных лиг и обеспечивать, чтобы футбол оставался неразрывно связанным со своей родной средой», — отметил Чеферин.

Ранее ла лига обратилась к УЕФА с просьбой разрешить провести игру «Вильярреал» — «Барселона» в Майами (США), а серия А отправила запрос на проведение матча «Комо» — «Милан» в Перте (Австралия).

  • Smash.

    Болельщики указанных клубов должны бы объявить бойкот и не прийти на следующую домашнюю игру. Справедливо.

    06.10.2025

  • 555 555

    Какое глупое решение. Начали с кубков и суперкубков,а теперь за национальные чемпионаты взялись.

    06.10.2025

    УЕФА разрешил «Барселоне» и «Милану» провести матчи в США и Австралии
