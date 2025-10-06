УЕФА сделал заявление о проведении матчей «Барселоны» и «Милана» за границей
УЕФА подтвердил, что в исключительном порядке одобрил проведение матча 17-го тура ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» и игры 16-го тура серии А «Комо» — «Милан» за границей.
Однако в организации подчеркнули, что не одобряют проведение матчей национальных чемпионатов за пределами своей страны.
«После заседания исполнительного комитета в Тиране в прошлом месяце УЕФА провел дальнейшие консультации с заинтересованными сторонами, чтобы оценить масштаб последствий этого дела, учитывая заявки, полученные от национальных ассоциаций Испании и Италии. Эти консультации подтвердили отсутствие поддержки в отношении идеи переноса матчей национальных лиг за границу. Однако, учитывая, что соответствующая нормативная база ФИФА, которая сейчас пересматривается, недостаточно ясна и подробна, исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения эти два запроса», — говорится в заявлении УЕФА.
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что матчи национальных лиг должны проводиться на родной земле и любое иное решение лишило бы прав преданных болельщиков, посещающих стадионы, а также могло бы привести к искажению соревнований.
«Хотя и прискорбно допускать проведение этих двух матчей, данное решение является исключительным и не должно рассматриваться как создающее прецедент. Наша приверженность ясна: защищать целостность национальных лиг и обеспечивать, чтобы футбол оставался неразрывно связанным со своей родной средой», — отметил Чеферин.
Ранее ла лига обратилась к УЕФА с просьбой разрешить провести игру «Вильярреал» — «Барселона» в Майами (США), а серия А отправила запрос на проведение матча «Комо» — «Милан» в Перте (Австралия).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22-9
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
7
|Атлетико
|8
|3
|4
|1
|15-10
|13
|
8
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15-11
|13
|
9
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
16
|Сельта
|8
|0
|6
|2
|7-10
|6
|
17
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
18
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
19
|Р. Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
|17.10
|22:00
|
Овьедо – Эспаньол
|- : -
|18.10
|15:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|18.10
|17:15
|
Барселона – Жирона
|- : -
|18.10
|19:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|19.10
|15:00
|
Эльче – Атлетик
|- : -
|19.10
|17:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|19:30
|
Леванте – Р. Вальекано
|- : -
|19.10
|22:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|20.10
|22:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|6
|1
|2