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Сетьен требует от «Барселоны» 4 миллиона евро

12:06
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«Барселона» не может договориться с бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном о компенсации за увольнение. 62-летний специалист требует у каталонского клуба четыре миллиона евро, сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых не хочет выплачивать уволенному 62-летнему специалисту компенсацию, так как считает, что он «не оправдал их надежд».

«Барселона» за последние годы тратит много денег на такие выплаты. Отставка Эрнесто Вальверде, которого сменил Сетьен, обошлась клубу в 11 млн евро.

За приглашение нынешнего тренера Роналда Кумана, который работал в сборной Нидерландов, пришлось заплатить 5 млн евро Федерации футбола этой страны.

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