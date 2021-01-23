Сетьен требует от «Барселоны» 4 миллиона евро

«Барселона» не может договориться с бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном о компенсации за увольнение. 62-летний специалист требует у каталонского клуба четыре миллиона евро, сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых не хочет выплачивать уволенному 62-летнему специалисту компенсацию, так как считает, что он «не оправдал их надежд».

«Барселона» за последние годы тратит много денег на такие выплаты. Отставка Эрнесто Вальверде, которого сменил Сетьен, обошлась клубу в 11 млн евро.

За приглашение нынешнего тренера Роналда Кумана, который работал в сборной Нидерландов, пришлось заплатить 5 млн евро Федерации футбола этой страны.