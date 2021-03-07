Зидан: «Реал» будет биться за титул до конца»
21:32
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о ничьей в матче 26-го тура ла лиги с «Атлетико» (1:1).
«Не хочу встревать в работу судей. Это сложная работа, ее нужно уважать. Мы знаем, что критерии для определения игры рукой непростые. Думаю, не стоит в это лезть. Игроки говорили, что игра рукой была, арбитр говорит — не было. От моих слов ничего не изменится.
Наша цель — продолжать работу. Знаем, впереди еще много матчей. Мы намерены биться за титул до конца. Мы можем стать лучше», — цитирует Зидана Marca.
«Реал» отстает от «Атлетико» на 5 баллов. Команда Зинедина Зидана занимает 3-е место в турнирной таблице.
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