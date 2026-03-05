«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» и вышел в финал Кубка Испании

«Реал Сосьедад» выиграл у «Атлетика» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Единственный гол забил нападающий Микель Ойярсабаль с пенальти на 87-й минуте

Российский полузащитник Арсен Захарян провел эту встречу на скамейке запасных.

В первом матче «Реал Соседад» выиграл со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в финал, где встретится с «Атлетико», который прошел «Барселону».

Кубок Испании. 1/2 финала.

04 марта, 23:00. Аноэта (Сан-Себастьян)

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