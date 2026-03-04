«Райо Вальекано» разгромил «Овьедо»

«Райо Вальекано» дома разгромил «Овьедо» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Дубль сделал Хорхе де Фрутос, забив один из мячей с пенальти. Еще один гол на счету Альваро Гарсии.

«Райо Вальекано» набрал 30 очков и занимает 12-е место в таблице Ла лиги. «Овьедо» с 17 очками располагается на последней 20-й строчке.