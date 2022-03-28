Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом покинуть клуб

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть каталонский клуб этим летом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Тоттенхэм» и «Наполи» активно интересуются игроком. Сам футболист хочет сменить клуб, так как потерял место в основном составе каталонцев из-за появления в команде Адама Траоре, Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса.

Депай играет за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешел на правах свободного агента из «Лиона». В этом сезоне футболист сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.