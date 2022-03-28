Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом покинуть клуб
Мемфис Депай может покинуть «Барселону» летом
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть каталонский клуб этим летом, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Тоттенхэм» и «Наполи» активно интересуются игроком. Сам футболист хочет сменить клуб, так как потерял место в основном составе каталонцев из-за появления в команде Адама Траоре, Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса.
Депай играет за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешел на правах свободного агента из «Лиона». В этом сезоне футболист сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
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|И
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|
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|6
|3
|59-25
|66
|
2
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|
4
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
5
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
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|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|
8
|Атлетик
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|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
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|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
Результаты / календарь
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38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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