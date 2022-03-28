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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом покинуть клуб

Мемфис Депай может покинуть «Барселону» летом
Виктория Кравченко
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть каталонский клуб этим летом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Тоттенхэм» и «Наполи» активно интересуются игроком. Сам футболист хочет сменить клуб, так как потерял место в основном составе каталонцев из-за появления в команде Адама Траоре, Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса.

Депай играет за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешел на правах свободного агента из «Лиона». В этом сезоне футболист сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Мемфис Депай
ФК Барселона
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 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
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22.12 23:30
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
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19.01 21:00
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19.01 23:30
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 1 : 1
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 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
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Барселона – Р. Вальекано
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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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Хетафе

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