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Ракитич попрощался с «Барселоной»

13:47
Иван Ракитич. Фото Reuters
Иван Ракитич. Фото Reuters
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Полузащитник Иван Ракитич опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Барселоны». Во вторник было объявлено о переходе хорвата в «Севилью».

— Я перешел в «Барселону» шесть лет назад, — написал у себя в Twitter Ракитич. — Теперь я переворачиваю эту прекрасную страницу в моей карьере. Для меня было честью выступать в майке с цветами «Барселоны». Хочу поблагодарить всех без исключения. Семью, одноклубников, тренеров, персонал, фанатов. Скоро увидимся.

Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 года, на его счету 35 голов и 42 результативных передачи в 310 матчах за каталонскую команду.

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