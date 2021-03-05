Нагельсманн мог возглавить «Реал» в 2019 году

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, что в 2019 году мог возглавить мадридский «Реал».

«Стараюсь обдумывать каждый свой шаг, который делаю в карьере. Важно, чтобы был план, это правда. «Реал» связывался со мной, хотел знать мои идеи. Но я правильно сделал, продолжив карьеру в Германии. «Реал» — один из крупнейших клубов в Европе. Если меня снова позовут, ответ будет уже другой. Но два года назад я был не готов, не было времени выучить язык, не хватало опыта», — цитирует Нагельсманна Sport.es.

В конце февраля этого года сообщалось, что 33-летний специалист может возглавить «Тоттенхэм». После 23 туров чемпионата Германии «Лейпциг» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 2 очка.