Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси признан лучшим игроком февраля в чемпионате Испании

20:17
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом февраля в чемпионате Испании, сообщает сайт лиги.

В прошедшем месяце 33-летний аргентинец забил 7 мячей и отдал две голевые передачи в 5 матчах в примере.

Месси лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании с 19 голами. Всего форвард забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач в 33 играх за «Барселону» во всех турнирах.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир