Месси признан лучшим игроком февраля в чемпионате Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом февраля в чемпионате Испании, сообщает сайт лиги.
Leo Messi in February...— LaLiga English (@LaLigaEN) March 5, 2021
? Five games.
?? Seven goals.
? Two braces.
? Top scorer.
The @FCBarcelona forward is the #LaLigaSantander Player of the Month for February! ?? ?#POTM #MVP
В прошедшем месяце 33-летний аргентинец забил 7 мячей и отдал две голевые передачи в 5 матчах в примере.
Месси лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании с 19 голами. Всего форвард забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач в 33 играх за «Барселону» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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