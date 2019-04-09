Мостовой и Карпин в числе претендентов на звание лучшего игрока "Сельты"

Испанская газета Marca проводит опрос среди болельщиков на звание лучшего игрока за всю историю "Сельты".

Журналисты предложили на выбор десять футболистов, которые когда-либо выступали за клуб из Виго. Среди кандидатов рассматриваются бывший полузащитник команды Александр Мостовой, а также нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Александр Мостовой играл за "Сельту" с 1996 по 2004 гг. На его счету 67 голов в 262 матчах за "кельтов". Валерий Карпин был игроком испанского клуба с 1997 по 2002 гг. Провел 188 матчей и забил 34 мяча.

На данный момент в голосовании лидирует действующий форвард "Сельты" Яго Аспас, набравшй 6,6 тысяч голосов. На второй строчке расположился Мостовой (4,2 тысячи), Карпин замыкает тройку (1,8 тысяча).

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