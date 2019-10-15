Лука Зидан: «Не жалею, что покинул «Реал»

Вратарь «Расинга» Лука Зидан не жалеет, что покинул летом «Реал», который тренирует его отец Зинедин Зидан. Голкипер ушел из мадридского клуба на правах аренды, чтобы получать игровую практику.

— Я не жалею, что покинул «Реал», — цитирует AS Зидана. — Это был важный шаг. Я хотел его сделать, потому что мне важно быть в профессиональной команде, играть и доказывать свою значимость. Не знаю, что может случиться в ближайшие годы. Понимаю, что людям интересно спрашивать меня о «Реале». Но я не хочу отвечать.