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Лука Зидан: «Не жалею, что покинул «Реал»

10:37
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Вратарь «Расинга» Лука Зидан не жалеет, что покинул летом «Реал», который тренирует его отец Зинедин Зидан. Голкипер ушел из мадридского клуба на правах аренды, чтобы получать игровую практику.

— Я не жалею, что покинул «Реал», — цитирует AS Зидана. — Это был важный шаг. Я хотел его сделать, потому что мне важно быть в профессиональной команде, играть и доказывать свою значимость. Не знаю, что может случиться в ближайшие годы. Понимаю, что людям интересно спрашивать меня о «Реале». Но я не хочу отвечать.

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