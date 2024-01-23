Лапорта обеспокоен моральным состоянием игроков «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что отставанию команды от «Реала» способствуют судейские решения.

«Больше всего меня беспокоит моральное состояние наших игроков — я видел, что они обеспокоены тем, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

На данный момент «Барселона» отстает от «Реала» на семь очков, а от лидирующей «Жироны» — на восемь.