Клеман Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле поделился мнением о своих партнерах по команде — нападающих Антуане Гризманне и Лионеле Месси.

— Мы смеемся весь день напролет, — приводит слова 24-летнего француза Marca. — Антуан любит шутить, и в «Барсе» он не изменился. Считаю, что в новой команде Гризманн стал лучше играть на краю атаки. Он очень много работает на команду и помогает ей своим талантом и старательностью.

Что я думаю о Месси? Я страдаю от него каждый день, на каждой тренировке. И я очень рад, что играю не против него в официальных матчах. Лео — выдающийся игрок.

В текущем сезоне Лангле сыграл в 11 матчах и забил 1 гол.

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