Источник: Хави и Куман отказались возглавить «Барселону»

Хави и Роналд Куман отказались возглавить «Барселону», сообщает Sky Sports.

По сведениям испанского эксперта источника, бывшие игроки каталонского клуба Хави и Рональд Куман отказались от работы в Барселоны, в то время как Эрнесто Вальверде близок к уходу из клуба.

Ожидается, что «Барселоны» должен сообщить об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде. По информации испанских СМИ, завтра он попрощается с игроками и персоналом.

По данным AS, новым главным тренером «Барсы» станет Кике Сетьен —переговоры с 61-летним специалистом близки к завершению.