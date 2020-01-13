Источник: Хави и Куман отказались возглавить «Барселону»
21:45
Хави и Роналд Куман отказались возглавить «Барселону», сообщает Sky Sports.
По сведениям испанского эксперта источника, бывшие игроки каталонского клуба Хави и Рональд Куман отказались от работы в Барселоны, в то время как Эрнесто Вальверде близок к уходу из клуба.
Ожидается, что «Барселоны» должен сообщить об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде. По информации испанских СМИ, завтра он попрощается с игроками и персоналом.
По данным AS, новым главным тренером «Барсы» станет Кике Сетьен —переговоры с 61-летним специалистом близки к завершению.
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