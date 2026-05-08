Касильяс: «Я бы снова назначил Алонсо тренером «Реала»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс считает, что клубу необходимо снова назначить Хаби Алонсо главным тренером.

«Я бы снова назначил Хаби Алонсо. Для меня он был идеальным тренером. Идеальным тренером, если обеспечить ему преемственность и доверие.

Мне бы хотелось, чтобы он остался. Он принес успех «Байеру», у него была очень хорошая игровая система. С его молодостью он был самым подходящим», — приводит слова Касильяса Madrid Sports.

Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года, но уже в январе 2026-го он покинул клуб. Его сменил бывший партнер по сборной Испании Альваро Арбелоа.

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