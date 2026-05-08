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8 мая, 16:35

Касильяс: «Я бы снова назначил Алонсо тренером «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс считает, что клубу необходимо снова назначить Хаби Алонсо главным тренером.

«Я бы снова назначил Хаби Алонсо. Для меня он был идеальным тренером. Идеальным тренером, если обеспечить ему преемственность и доверие.

Мне бы хотелось, чтобы он остался. Он принес успех «Байеру», у него была очень хорошая игровая система. С его молодостью он был самым подходящим», — приводит слова Касильяса Madrid Sports.

Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года, но уже в январе 2026-го он покинул клуб. Его сменил бывший партнер по сборной Испании Альваро Арбелоа.

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Икер Касильяс
ФК Реал
Хаби Алонсо
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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