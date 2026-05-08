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8 мая, 17:38

Арбелоа обратился к игрокам «Реала» после тренировки: «У нас впереди «эль класико»»

Руслан Минаев

Тренерский штаб мадридского «Реала» остался доволен игрой команды на сегодняшней тренировке, сообщает журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа обратился к футболистам со словами: «У нас впереди «эль класико». Это единственное, на чем мы должны сосредоточиться».

10 мая «Реал» сыграет с «Барселоной» в 35-м туре чемпионата Испании на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Полузащитники &laquo;Реала&raquo; Орельен Тчуамени и&nbsp;Федерико Вальверде.Хаос в «Реале»: Вальверде и Тчуамени подрались до крови, Менди готов завершить карьеру из-за травмы

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались во время тренировки. После инцидента уругваец был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

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Альваро Арбелоа
ФК Барселона
ФК Реал
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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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