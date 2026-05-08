Арбелоа обратился к игрокам «Реала» после тренировки: «У нас впереди «эль класико»»

Тренерский штаб мадридского «Реала» остался доволен игрой команды на сегодняшней тренировке, сообщает журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа обратился к футболистам со словами: «У нас впереди «эль класико». Это единственное, на чем мы должны сосредоточиться».

10 мая «Реал» сыграет с «Барселоной» в 35-м туре чемпионата Испании на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались во время тренировки. После инцидента уругваец был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

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