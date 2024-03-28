Гризманн вернулся к тренировкам в «Атлетико»

Нападающий Антуан Гризманн вернулся к тренировкам в общей группе «Атлетико», сообщает Marca.

32-летний француз пропустил мартовские матчи сборной Франции из-за травмы. Он впервые с 2017 года пропустил матчи национальной команды.

В этом сезоне Гризманн провел 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт француза с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2026 года.