Полузащитник «Альмерии» дисквалифицирован на 4 матча за критику судьи в игре с «Реалом»

Полузащитник «Альмерии» Гонсало Мелеро дисквалифицирован на 4 матча, соообщает Marca. 30-летний испанец наказан за критику арбитров после матча 21-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3).

В январе футболист во флеш-интервью заявил, что «судьи ограбили» его команду. В той встрече «Альмерия» вела в счете 2:0, но проиграла 2:3.

В этом сезоне Малеро сыграл в 24 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.