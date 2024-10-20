Симеоне — о 3:1 с «Леганесом»: «Я ухожу с удовлетворением от того, что «Атлетико» выбрался из сложного положения»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что удовлетворен результатом матча 10-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:1).

«Я ухожу с удовлетворением от того, что команда выбралась из сложного положения, пропустив первой, и отлично провела второй тайм. Нам нужно продолжать в том же духе и скорректировать план, добавив в игру то, чего нам не хватало в первом тайме», — приводит As слова Симеоне.

Также он ответил на вопрос о том, что сказал игрокам своей команды в перерыве встречи.

«Что они хорошо подготовлены, что мы 15 дней работали, что гол не должен вывести нас из игры, что темп и интенсивность игры нужно повысить», — добавил тренер.

«Атлетико» набрал 20 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании. В следующем матче турнира команда Симеоне сыграет против «Реал Бетиса». Встреча пройдет 27 октября и начнется в 20.30 по московскому времени.