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20 октября, 23:58

«Барселона» разгромила «Севилью»

Руслан Минаев
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«Барселона» победила «Севилью» в ла лиге — 5:1. 20 октября 2024 года.
Фото Reuters

«Барселона» дома разгромила «Севилью» в матче 10-го тура ла лиги — 5:1.

У хозяев по два гола забили Роберт Левандовски и Пабло Торре, еще один мяч на счету Педри, которому ассистировал Ламин Ямаль. У гостей отличился Станис Идумбо.

Во втором тайме в составе каталонцев на поле появился полузащитник Гави, который из-за травмы колена не играл с ноября 2023 года.

«Барселона» одержала девятую победу в десяти матчах сезона ла лиги. Команда Ханса-Дитера Флика лидирует в таблице с 27 очками. «Севилья» с 12 очками — на 13-й строчке.

26 октября «Барселона» сыграет на выезде с «Реалом» в 11-м туре ла лиги, «Севилья» сыграет в гостях с «Эспаньолом» 25-го числа.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
20 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
5:1
Севилья

ФК Барселона
ФК Севилья
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 2 : 3
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
 4 : 1
19.10 17:15
Осасуна – Бетис
 1 : 2
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 1
19.10 22:00
Сельта – Реал
 1 : 2
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 1 : 0
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
 3 : 1
20.10 19:30
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
20.10 22:00
Барселона – Севилья
 5 : 1
21.10 22:00
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
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