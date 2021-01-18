Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по Триппьеру

14:44
Теги:

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию по делу защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.

«ФИФА оставляет в силе все санкции, которые наложила на Триппьера Футбольная ассоциация Англии. Бан распростаняется на все официальные турниры», — идет речь в заявлении.

30-летний англичанин был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 10 недель за игру на тотализаторе в 2019 году. Сообщалось, что это касается его перехода из «Тоттенхэма» в «Атлетико» летом 2019 года.

В сезоне-2020/21 Триппьер провел 19 матчей в составе «Атлетико», на его счету 4 результативных передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир