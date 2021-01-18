ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по Триппьеру

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию по делу защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.

«ФИФА оставляет в силе все санкции, которые наложила на Триппьера Футбольная ассоциация Англии. Бан распростаняется на все официальные турниры», — идет речь в заявлении.

30-летний англичанин был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 10 недель за игру на тотализаторе в 2019 году. Сообщалось, что это касается его перехода из «Тоттенхэма» в «Атлетико» летом 2019 года.

В сезоне-2020/21 Триппьер провел 19 матчей в составе «Атлетико», на его счету 4 результативных передачи.