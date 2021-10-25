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Фанаты «Барселоны» атаковали машину Кумана после поражения в матче с «Реалом»

09:40
Роналд Куман. Фото Getty Images
Роналд Куман. Фото Getty Images
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Фанаты «Барселоны» атаковали машину главного тренера команды Роналда Кумана после матча десятого тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).

Болельщики окружили автомобиль, в котором находился Куман, стали стучать по машине и громко кричать.

В клубе осудили действия своих болельщиков.

«Барселона» публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторились».

«Реал» набрал 20 очков за девять туров и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Барселоны» 15 очков и 9-я позиция.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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