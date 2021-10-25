Фанаты «Барселоны» атаковали машину Кумана после поражения в матче с «Реалом»

Фанаты «Барселоны» атаковали машину главного тренера команды Роналда Кумана после матча десятого тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).

Болельщики окружили автомобиль, в котором находился Куман, стали стучать по машине и громко кричать.

В клубе осудили действия своих болельщиков.

«Барселона» публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторились».

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021

«Реал» набрал 20 очков за девять туров и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Барселоны» 15 очков и 9-я позиция.