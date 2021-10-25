Бензема: «Не ставлю цели выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о возможном получении «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

«Попасть в тридцатку номинантов — уже хорошо, — приводит слова Бензема beIN Sports. — Не ставлю цели выиграть «Золотой мяч», потому что когда начинаешь так думать, растрачиваешь энергию. Это не только индивидуальная награда, но и коллективная. Если удается его выиграть, то благодаря тому, что мне помогали партнеры по команде».

33-летний француз в нынешнем сезоне провел 12 матчей, забил 11 мячей и отадл 8 результативных передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже. Претенденты на награду: Рияд Махрез («Манчестер Сити», Алжир), Нголо Канте («Челси», Франция), Эрлин Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Николо Барелла («Интер, Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Жоржинью («Челси», Италия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Херард Морено («Вильярреал», Испания), Фил Фоуден («Манчестер Сити», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).