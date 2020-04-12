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Эден Азар: «Диета на карантине — это сложно, но я стараюсь не ходить в кладовку за булочками»

20:52
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Форвард «Реала» Эден Азар рассказал о том, как проводит время на карантине.

- Я до сих пор много работаю с физиотерапевтом онлайн, потому что он заболел и должен оставаться дома, — приводит слова Азара Marca. — Мы начали работать 10 дней назад, теперь он посылает мне видео. Это упражнения на полу, я работаю над укреплением лодыжки. Я делаю то, что могу сделать дома.

Диета на карантине? Для меня это сложно! Но я стараюсь не есть много и не ходить в кладовку за булочками.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 805 558 человек, 110 960 умерло, вылечились 412 808 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (535 183), Испании (166 019) и Италии (152 271).?

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