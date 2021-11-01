Диего Симеоне: «В игре с «Севильей» увидел прежнего Гриманна»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре нападающего Антуана Гризманна.
«Если смотреть на его игру с «Севильей», то да, увидел прежнего Гризманна, — приводит BFMtv слова Симеоне. — Он работал на команду, бегал и создавал голевые ситуации. Вот чего мы хотели, когда размышляли о его возвращении».
В матче 12-го тура чемпионата Испании «Атлетико» разгромил на выезде «Бетис» — 3:0.
В текущем чемпионате Испании 30-летний француз сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов форвард провел за «Атлетико» 3 игры, в которых забил 3 мяча.
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