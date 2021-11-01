И.о. главного тренера «Барселоны» рассказал о состоянии здоровья Агуэро
Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан сообщил о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.
«Отсутствие Агуэро очень значимо, — передает слова тренера BFMtv. — Вчера я разговаривал с ним по WhatsApp, он спокоен. Он «заперт в своей палате», как он говорит».
Агуэро был заменен на 41-й минуте матча с «Алавесом» после того, как упал на газон, схватившись за грудь. Позже нападающий был доставлен в больницу.
По данным испанской газеты El Pais, обследование, которое прошел 33-летний футболист, выявило сердечную аритмию.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 1 гол в 5 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/barca-sergi-donne-des-nouvelles-d-aguero-toujours-a-l-hopital_AV-202111010200.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю