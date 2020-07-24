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Новости   //    Футбол   //    Испания

Ди Франческо может возглавить «Алавес»

15:11
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Эузебио Ди Франческо может стать новым главным тренером «Алавеса», сообщает Sport Italia.

По информации источника, испанский клуб предлагает 50-летнему итальянскому специалисту контракт на 2 года. Сообщается, что ему будет выделен хороший бюджет на усиление состава. Вопрос о подписании соглашения может решиться в конце текущей недели.

Последнее место работы Ди Франческо — «Сампдория», откуда он был уволен в октябре 2019 года. Также, он возглавлял «Рому» и «Сассуоло».

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