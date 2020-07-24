Ди Франческо может возглавить «Алавес»

Эузебио Ди Франческо может стать новым главным тренером «Алавеса», сообщает Sport Italia.

По информации источника, испанский клуб предлагает 50-летнему итальянскому специалисту контракт на 2 года. Сообщается, что ему будет выделен хороший бюджет на усиление состава. Вопрос о подписании соглашения может решиться в конце текущей недели.

Последнее место работы Ди Франческо — «Сампдория», откуда он был уволен в октябре 2019 года. Также, он возглавлял «Рому» и «Сассуоло».