«Бетис» продлил контракт с нападающим Борхой Иглесиасом
«Бетис» и нападающий Борха Иглесиас договорились о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.
В этом сезоне 28-летний испанец провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.
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