«Барселона» может увеличить зарплату де Йонга до девяти миллионов евро в год

«Барселона» прорабатывает детали нового контракта с полузащитником Френки де Йонгом, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, 28-летний нидерландец по новому соглашению будет зарабатывать около девяти миллионов евро чистыми ежегодно. Оно будет рассчитано до лета 2028 года с возможностью продления еще на один год.

В начале этой недели де Йонг сменил агента. Новый представитель встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить детали договора.

Действующий контракт де Йонга рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 46 матчах забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.