Marca: полузащитник «Атлетико» Баэна выбыл на две недели из-за травмы

Полузащитник «Атлетико» Алекс Баэна в матче первого тура ла лиги против «Эспаньола» (1:2) получил травму приводящей мышцы бедра, сообщает Marca.

По данным источника, 24-летний испанец пропустит две недели. В том числе он не сможет помочь сборной Испании в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026 против команд Болгарии и Турции.

В клубе сообщили, что полузащитник пройдет сеансы физиотерапии и восстановительную работу в тренажерном зале, срок возвращения на поле будет зависеть от состояния здоровья.

Баэна перешел в «Атлетико» в начале июля 2025 года из «Вильярреала».