"Атлетико" обыграл "Хетафе" благодаря голу Гризманна

"Атлетико" победил "Хетафе" в матче 21-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами в составе мадридского клуба отметились нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Ньигес Сауль.

"Атлетико" набрал 44 очка и закрепился на 2-м месте в турнирной таблице. "Хетафе" с 31 баллом располагается на 6-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Атлетико" - "Хетафе" - 2:0 (2:0)

Голы: Гризманн, 27 (1:0). Сауль, 37 (2:0).

"Атлетико": Облак, Годин (Хуанфран, 46), Ариас, Хименес, Эрнандез, Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Мольехо, 62), Гризманн, Лемар.

"Хетафе": Сория, Антунеш (Сайс, 58), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович (Кристофоро, 66), Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина (Хайме Мата, 46).

Предупреждения: Джене, 34. Анхель, 47. Ариас, 48. Кристофоро, 71. Эрнандес, 76. Кабрера, 83. Сайс, 90.

Удаления: Джене, 88. Кабрера, 90+1.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

26 января. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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