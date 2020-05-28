Ассистент Симеоне Херман Бургос может возглавить «Ривер Плейт»

Херман Бургос, ассистент главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может покинуть клуб. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Diario AS, специалист может вернуться на родину и стать главным тренером «Ривер Плейт». Аргентинский гранд видит в нем долгосрочную замену для Марсело Гальярдо, который, возможно, продолжит карьеру в Европе. Указано также, что Симеоне уже нашел замену для Бургоса, и к его штабу может присоединиться еще один аргентинец Нельсон Вивас.

51-летний Херман Бургос ранее выступал за «Ривер Плейт на позиции вратаря. В 2011 году он пришел в «Атлетико», за который он также выступал в качестве игрока, вместе с Симеоне.