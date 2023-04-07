Анчелотти: «Я бы никогда в жизни не стал тренировать «Барселону»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что отказался бы тренировать «Барселону»

«Я бы никогда в жизни не стал тренировать «Барселону», это невозможно. Ни за что. Моя история здесь, в «Реале», лучшем клубе мира. Меня здесь любят», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

63-летний специалист возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Ранее он уже работал с мадридцами с 2013 по 2015 годы. Кроме того, Анчелотти тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и «Парму».