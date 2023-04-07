«Реал» хочет в ближайшее время продлить контракт с Кроосом

«Реал» планирует в ближайшее время продлить контракт с полузащитником Тони Кроосом, сообщает журналист Томас Гонсалес.

По данным источника, руководство команды довольно выступлением игрока в этом сезоне и уже подготовило новое соглашение для него. Сам хавбек пока не уверен, стоит ли ему продолжать играть за «Реал» или уже завершить карьеру.

В этом сезоне 33-летний Кроос забил два гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах ла лиги. За «Реал» немец выступает с лета 2014 года.