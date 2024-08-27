Роналду настаивает на назначении Зидана главным тренером «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к руководству саудовского клуба с просьбой назначить главным тренером команды Зинедина Зидана, сообщает OK Diario.

Как отмечает источник, футболист считает, что у команды есть проблемы с главным тренером. По его мнению, лучшей кандидатурой на данный пост будет Зидан, под руководством которого в «Реале» он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

На данный момент «Аль-Наср» возглавляет 62-летний португальский специалист Луиш Каштру. На старте нового сезона команда крупно проиграла «Аль-Хилялю» (1:4) в матче за Суперкубок и сыграла вничью с «Аль-Раедом» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:1).

Ранее 39-летний Роналду заявил, что планирует завершить свою игровую карьеру в «Аль-Насре».