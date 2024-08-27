«Аль-Фейха» сыграет с «Аль-Насром» в чемпионате Саудовской Аравии 27 августа

«Аль-Фейха» сыграет с «Аль-Насром» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 27 августа. Игра состоится на стадионе «Спортивный городок Аль-Маджмаа» в Эль-Маджмае (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Фейха» — «Аль-Наср» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть противостояние можно в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Нападающий Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср», соглашение с португальцем действует до 30 июня 2025 года.

Про-лига стартовала 22 августа 2024-го и завершится 26 мая 2025-го.

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