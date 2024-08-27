Роналду рассказал, в каком клубе намерен завершить карьеру

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру. Контракт 39-летнего игрока с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Не знаю, скоро ли я завершу карьеру либо через два-три года, но вероятно, я сделаю это в «Аль-Насре». Я счастлив тут. Мне нравится играть в этом чемпионате, хочу продолжать это делать», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо.

В новом сезоне 39-летний Роналду забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах «Аль-Насра».