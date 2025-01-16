«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Фатехом» в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 16 января. Матч пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.05 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 14-ти туров про-лиги «Аль-Хиляль» набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице, «Аль-Фатех» с шестью баллами идет 18-й строчке чемпионата.

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