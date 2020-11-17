Вера в Бесчастных, чудо-гол Ковтуна, драмы Мостового, Погребняка и Денисова. Как Россия играла против Сербии

В преддверии матча Сербия Россия вспоминаем историю встреч сборных двух стран

Праздник для Белграда

3 мая 1995. Белград. Товарищеский матч. Сербия — Россия — 1:2 (Петкович, 34 — Карпин, 33, с пенальти. Бесчастных, 40)

Для Югославии, а точнее того, что осталось от единого государства после отделения Хорватии, Словении, Боснии и Македонии, это был исторический матч. Сохранив прежнее название, страна состояла только из Сербии и Черногории, а из-за санкций ООН ее лишили Евро-92 и решением ФИФА отлучили от международных соревнований. Пауза составила три года, и первый матч после изоляции югославы провели в марте 95-го с Уругваем. Однако только на игру с Россией удалось собрать легионеров во главе с Савичевичем, Михайловичем и Милошевичем. Так что победа братской страны не сильно расстроила болельщиков, а сербская пресса назвала нашу команду блестящей. Особенно матч удался Карпину, который реализовал пенальти и выдал голевой пас Бесчастных.

Три матча за полгода

7 февраля 1997. Гонконг. Кубок «Карлсберга». Югославия — Россия — 1:1, пенальти — 5:6 (Дробняк, 40 — Попов, 62)

12 марта 1997. Белград. Товарищеский матч. Югославия — Россия — 0:0

20 августа 1997. Санкт-Петербург. Товарищеский матч. Россия — Югославия — 0:1 (Йоканович, 87, с пенальти)

Удивительный год для двух сборных, которые ухитрились провести между собой сразу три матча. Первый из них прошел на нейтральном поле в Гонконге, где югославы и россияне встретились в полуфинале международного турнира. Борис Игнатьев привез отчасти экспериментальный состав без группы легионеров и ряда звезд национального чемпионата, однако первый в году блин не вышел комом. Проиграв первый тайм, наши восстановили равновесие благодаря блестящему дальнему удару Попова, а потом выиграли серию пенальти. У России забили все, тогда как Говедарица попал в перекладину.

Спустя месяц наша команда приехала в Белград, и к новой встрече обе сборные смогли усилить свои составы. У нас добавились Карпин, Онопко, Канчельскис, Бесчастных. У хозяев — Миятович, Югович, Йоканович. И это далеко не полный список, однако в этот раз ничья получилась безголевой. В итоге равновесие в основное время нарушилось только в матче номер три — в Санкт-Петербурге. Конфликт Говедарицы и Бесчастных завершился удалением нашего нападающего на 69-й минуте, а в концовке фол Цвейбы в штрафной стоил проведшей неудачный матч России пенальти и поражения.

Герой Нигматуллин и джокер Бесчастных

25 апреля 2001. Белград. Отборочный турнир ЧМ-2002. Югославия — Россия — 0:1 (Бесчастных, 72)

Ключевой матч отбора на мировое первенство удалось провести со второй попытки. В октябре 2000-го его отменили из-за нестабильной политической ситуации в Югославии, а весной следующего года Россия перед визитом в Белград потеряла ряд важных игроков — Смертина, Никифорова, Карпина. Кто-то, как Дроздов, играл, несмотря на имевшиеся повреждения, и первая половина получилась исключительно напряженной. У нас два шанса упустил Титов. У хозяев возможностей было больше, но все их нейтрализовал проведший отличный матч Нигматуллин. Кульминация наступила, когда Руслан отбил удар Друлича в упор, а в ответной атаке Титов бросил в прорыв Гусева, и его подача увенчалась голом Бесчастных. Владимир оправдал доверие Олега Романцева, который пригласил его в сборную, несмотря на отсутствие игровой практики после разрыва контракта с «Расингом», и это решение обеспечило России уверенное лидерство в группе.

Стратегически важная ничья

2 июня 2001. Москва. Отборочный турнир ЧМ-2002. Россия — Югославия — 1:1 (Ковтун, 24 — Миятович, 32)

На ответный матч в российскую столицу югославов привез целый тренерский совет, что привело к возвращению ряда звезд. В частности, Миятовича, который в апреле покинул расположение команды после конфликта с предыдущим наставником сборной. Именно он принес Югославии ничью, ответив на эффектный гол Ковтуна, который с фланга в касание отправил мяч в ближний верхний угол. Удар это был или роковая для вратаря срезка при попытке навесить в касание, уже не важно. В итоге — устроившая Россию ничья, которая сохранилась благодаря тому, что в концовке фирменный штрафной Михайловича пришелся в каркас ворот. Сохранив лидерство, команда Романцева не упустила его до финиша отборочного цикла и получила путевку в Японию и Корею.

Шок на первой минуте

19 мая 2002. Москва. Кубок LG. Россия — Югославия — 1:1, пенальти — 5:6 (Сычев, 87 — Ковачевич, 54)

Главное и крайне неприятное событие в этой игре случилось на первой же минуте. Пытаясь сохранить уходивший в аут мяч, Мостовой по инерции выскочил на тартановое покрытие за пределами поля и получил травму бедра. Так Россия накануне чемпионата мира осталась без своей самой яркой на тот момент звезды. И пусть Мостовой поехал в Японию, он так и не смог помочь сборной. Между тем, тот турнир мог стать для Александра ярчайшим событием, однако запомнилась всем сцена после поражения от Бельгии, когда Кержаков утешал не скрывавшего слез Сычева. Потом многие говорили, что нужно было больше верить в молодых форвардов, и, наверное, матч с Югославией намекнул на это. Ничью на последних минутах тогда принес как раз гол Сычева, который в перерыве поменял Бесчастных.

Травма Погребняка и гол Павлюченко

28 мая 2008. Бургхаузен. Товарищеский матч. Сербия — Россия — 1:2 (Пантелич, 40 — Погребняк, 12. Павлюченко, 48)

Похоже, играть с сербами накануне крупных турниров нам противопоказано. Спустя шесть лет после травмы Мостового Россия потеряла находившегося в отличной форме Погребняка. Став лучшим нападающим победного для «Зенита» розыгрыша Кубка УЕФА, Павел был на тот момент основным форвардом в команде Гуса Хиддинка и забил сербам потрясающий гол. Исполнил штрафной метров с тридцати так, что мяч вонзился в сетку от штанги. Менять Погребняка пришлось спустя четверть часа после начала игры. На триумфальное для нас Евро-2008 он не поехал, а в итоге одним из героев того турнира стал Павлюченко. Как раз он, экстренно поднявшись со скамейки запасных, забил победный мяч сербам.

Репетиция Адвоката и две замены в первом тайме

10 августа 2011. Москва. Товарищеский матч. Россия — Сербия — 1:0 (Погребняк, 53)

Эта игра стала идеальной репетицией перед решающими матчами отборочного цикла Евро-2012, поэтому Дик Адвокат с учетом дисквалификации Игнашевича опробовал в центре обороны связку братьев Березуцких. Кроме того, не отступая от любимой схемы 4-3-3, голландец одновременно выпустил на поле Павлюченко и Кержакова. Однако последний получил повреждение уже в середине тайма. Вынужденная замена потребовалась и Аршавину, из-за чего расстановку пришлось трансформировать в 4-4-2. И как раз пара центральных нападающих решила судьбу матча. Павлюченко пробил, а Погребняк отличился на добивании.

Подготовка к Бразилии

15 ноября 2013. Дубай. Товарищеский матч. Сербия — Россия — 1:1 (Джорджевич, 31 — Самедов, 30)

Год команда Фабио Капелло завершала двумя контрольными матчами в Эмиратах уже в ранге участника ЧМ-2014. Фактически на том мини-сборе началась подготовка к главному турниру четырехлетия. В игре хватало экспериментов, включая вынужденные, вроде перевода Кокорина в центр нападения или тройки хавбеков в концовке, когда связку образовали Глушаков, Тарасов и Рязанцев. Главные же события уместились в две минуты первого тайма. Самедов завершил начавшуюся с его же прорыва атаку, а сербы ответили на это своим голом практически мгновенно.

Денисов мимо Евро-2016

5 июня 2016. Монако. Товарищеский матч. Сербия — Россия — 1:1 (Дзюба, 85 — Митрович, 88)

Команда Леонида Слуцкого проводила последнюю репетицию перед Евро-2016, и в целом игра получилась примерно такой же, как и последующее выступление во Франции. И снова срабатывает «сербское проклятие» — теперь из-за травмы теряет шанс сыграть на крупном турнире Денисов. Россия лишается важнейшей фигуры в центре поля, что ведет к вынужденной перестройке схемы уже на европейском первенстве, и ни к чему хорошему в итоге не приводит. Забив Сербии, в главных матчах года Дзюба много боролся, но забить уже не сумел.

Дзюба догнал Бесчастных

3 сентября 2020. Москва. Лига наций. Россия — Сербия — 3:1 (Дзюба, 48, с пенальти, 81. Караваев, 69 — Митрович, 78)

Это был не только старт Лиги наций, но и первый за год матч национальной команды. Станислав Черчесов по такому случаю преподнес несколько сюрпризов. Шунин в воротах, критикуемый в этом сезоне Бакаев в стартовом составе, Караваев на непрофильном для себя левом фланге обороны, вызов не имевших на тот момент контрактов Нойштедтера и Кузяева.

Последний из этого списка отличился уже в следующей игре — с Венгрией. А другие ставки главного тренера сработали, хотя и не сразу, так как сербы выбрали неожиданную схему с тройкой центральных защитников. Но едва начался второй тайм, Бакаев заработал пенальти. Потом красивейший гол забил Караваев. Стоило же Митровичу возродить интригу, Дзюба убил ее и с 26 голами за сборную сравнялся с Бесчастных.