Сегодня, 23:28

Головин о ничьей с Перу: «Нас подвела реализация. Соперник точно был сильнее нас физически»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от BetBoom товарищеского матча против сборной Перу (1:1), прошедшего в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Головин забил единственный гол россиян в этой встрече.

«Газон плохой. Прямо очень плохой, что странно. Уровень соперника точно не слабый, но и не самый сильный. Физически перуанцы точно сильнее нас, сильнее многих команд, поэтому было тяжело в единоборствах. Ну, было бы легче, если бы мы забили 2-3 гола, тем более, моменты для этого были. Реализация подвела нас. Хотя создавали опасные подходы и в первом, и во втором тайме, но не получилось забить. А в концовке, понятно, у соперника появилась вера в то, что он все-таки может сыграть вничью», — сказал Головин.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.

Сборная России сыграла вничью с&nbsp;Перу (1:1) в&nbsp;товарищеском матче 12&nbsp;ноября.Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

Александр Головин
Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
«Если бы сейчас шел отбор, может, Сафонов бы и не играл». Карпин — о ничьей с Перу
Вахания — о ничьей с Перу: «Было тяжеловато из-за состояния газона, мяч дробило»
Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»
Карпин: «Если бы нога у Сафонова не поехала, то гола Перу бы не было»
Сергеев — о ничьей сборной России с Перу: «Поле было не самого хорошего качества, но нельзя на него ссылаться»
Карпин о матче против Перу: «Расслабона не было, не хватало скорости. Ничья не вытекала из игры»
