Головин о ничьей с Перу: «Нас подвела реализация. Соперник точно был сильнее нас физически»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от BetBoom товарищеского матча против сборной Перу (1:1), прошедшего в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Головин забил единственный гол россиян в этой встрече.

«Газон плохой. Прямо очень плохой, что странно. Уровень соперника точно не слабый, но и не самый сильный. Физически перуанцы точно сильнее нас, сильнее многих команд, поэтому было тяжело в единоборствах. Ну, было бы легче, если бы мы забили 2-3 гола, тем более, моменты для этого были. Реализация подвела нас. Хотя создавали опасные подходы и в первом, и во втором тайме, но не получилось забить. А в концовке, понятно, у соперника появилась вера в то, что он все-таки может сыграть вничью», — сказал Головин.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.