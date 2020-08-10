Волчек назначен тренером юношеской сборной России

Владимир Волчек стал старшим тренером юношеской сборной России (2005 г.р.), сообщает пресс-служба РФС. Контракт со специалистом подписан до конца 2021 года.

«С удовольствием вступаю в новую должность. В свое время уже был в институте сборных, работая ассистентом главного тренера команды 1988 года рождения. У нас выступали Дзюба, Смольников, Мамаев, которые позже планомерно перешли в национальную сборную. С той командой у нас был положительный опыт. В элитном раунде в Англии, помимо хозяев, мы играли с Чехией и Голландией, группа считалась практически непроходимой, но ребятам удалось с первого места попасть в финальный этап. Уверен, что и в 2005 году есть достаточный выбор конкурентоспособных игроков, из которых мы соберем боеспособную команду и выполним все поставленные задачи», — приводит слова Волчека пресс-служба РФС.

Ранее Волчек работал в системе академии «Чертаново», до этого входил в тренерский штаб «Спартака-2».