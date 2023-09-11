Карпин рассказал об игре в Катаре в 1996 году: «Мозг так закипел, что ничего не помню»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об игре национальной команды против Катара в 1996 году.

— Есть ли какие-то особые чувства в связи с тем, что приехали на стадион чемпионата мира?

— Нет, уже ни холодно ни жарко. Отпустил мысли, как закончился

— Вы в 1996 году играли здесь с Катаром. Что помните?

— Единственное, что помню, было очень жарко. Очень-очень жарко! Мозг так закипел, что ничего больше не помню.

12 сентября сборная России проведет гостевой матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».