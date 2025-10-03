Футбол
Сегодня, 14:11

Карпин — об Умярове в сборной России: «Рады посмотреть Наиля в работе на сборе»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вызове в национальную команду полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке». Плюс, конкурента Наиля по позиции, Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Наиль Умяров.Умяров: «Не хочу говорить по поводу сборной. Каждый должен спрашивать, почему его не вызывают?»

В сентябре Умяров был в расширенном списке сборной России на BetBoom товарищеские матчи, однако в итоговый состав не попал.

Сборная России проведет матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Валерий Карпин
Наиль Умяров
Сборная России по футболу
