Сегодня, 13:50

Умяров, Сафонов и Бевеев вызваны в сборную России на октябрьские матчи

Сергей Разин
корреспондент
Наиль Умяров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на октябрьские матчи.

В итоговый состав вошли 30 футболистов, которые будут готовиться к BetBoom
матчам против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»);

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Руслан Литвинов («Спартак»);

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»);

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва).

До конца 2025 года сборная России также сыграет с Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Наиль Умяров
Сборная Боливии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
