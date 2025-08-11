Футбол
11 августа, 11:35

Захарян готовится к матчу 1-го тура ла лиги против «Валенсии»

Микеле Антонов
Корреспондент

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«У Арсена все хорошо. Он ездил в Англию. С «Борнмутом» не сыграл, но готовится к игре 16 августа против «Валенсии», когда «Реал Сосьедад» будет стартовать в ла лиге», — сказал Голубин «СЭ».

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Борнмутом» в товарищеском матче — 1:1. Захарян остался в запасе на эту игру. 22-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах за команду с 23 февраля 2025 года.

В первом туре ла лиги «Реал Сосьедад» встретится с «Валенсией». Встреча пройдет в субботу, 16 августа, в 22.30 по московскому времени.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
  • merniloskut

    Ставлю литр тёмного, что Арсен сляжет с травмой уже после двух, от силы трёх туров!

    11.08.2025

  • DemolisherAjax

    "У Арсена все хорошо." Ну конечно у него все прекрасно :) Сиди себе на лавке,лежи,лечись - денежки капают - сказка :)

    11.08.2025

