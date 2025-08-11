Захарян готовится к матчу 1-го тура ла лиги против «Валенсии»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«У Арсена все хорошо. Он ездил в Англию. С «Борнмутом» не сыграл, но готовится к игре 16 августа против «Валенсии», когда «Реал Сосьедад» будет стартовать в ла лиге», — сказал Голубин «СЭ».

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Борнмутом» в товарищеском матче — 1:1. Захарян остался в запасе на эту игру. 22-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах за команду с 23 февраля 2025 года.

В первом туре ла лиги «Реал Сосьедад» встретится с «Валенсией». Встреча пройдет в субботу, 16 августа, в 22.30 по московскому времени.