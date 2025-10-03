Футбол
Сегодня, 14:25

Карпин: «Бевеев хорошо проявляет себя в играх за «Балтику», его вызов — логичное следствие»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вызове в национальную команду защитника «Балтики» Мингияна Бевеева.

«Вызов Бевеева — прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды. Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты. Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов — логичное следствие его игры», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Бевеев впервые попал в основной список игроков сборной России. Ранее 29-летний защитник был в расширенном списке, но в итоговый состав команды не попал.

Сборная России проведет BetBoom матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Мингиян Бевеев
