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Станислав Черчесов: «Мой контракт автоматически продлен до 2022 года»

02:10
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о ситуации с продлением его контракта.

— С вашим контрактом точка поставлена?

— Мой контракт автоматически продлен до 2022 года. Я уже об этом говорил много раз. Единственный пункт — срок его окончания. Необходимо поменять с 31 августа на 31 декабря, потому что в Катаре чемпионат мира пройдет зимой. Воспринимаю это как техническую деталь, которую нужно скорректировать. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью с Черчесовым читайте — здесь

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