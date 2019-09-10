Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Казахстаном
16:47
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против сборной Казахстана (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020. Единственный мяч забил Мариу Фернандес.
Россияне набрали 15 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Казахстан с 7 баллами занимает 4-ю строчку.
Россия — Казахстан: за кадром ?https://t.co/wE9hkumhPH— Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2019 г.
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