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Сборная России подарила киприотам набор усатых матрешек

22:16
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Сборная России подарила усатых матрешек сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона в Никосии после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (5:0).

— Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона за отличную организацию и теплый прием! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрешки на киприотский манер, — сообщается в Twitter национальной команды.

Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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