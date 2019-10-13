Сборная России подарила киприотам набор усатых матрешек

Сборная России подарила усатых матрешек сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона в Никосии после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (5:0).

— Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона за отличную организацию и теплый прием! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрешки на киприотский манер, — сообщается в Twitter национальной команды.

Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона за отличную организацию и тёплый приём!

Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрёшки на киприотский манер ??? pic.twitter.com/pXiybfp8s3 — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

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