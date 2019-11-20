Сан-Марино — Россия: Дзюба не подошел к болельщикам после победы
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Капитан сборной России Артем Дзюба не подошел к болельщикам после разгрома Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0). Форвард провел на поле 90 минут, но не смог отличиться и побороться за звание лучшего бомбардира отбора.
Остальные футболисты к фанатам подошли. (Игорь Рабинер)
Во время игры некоторые болельщики оскорбляли Дзюбу, но были и те, кто поддерживал.
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