Капитан сборной России Артем Дзюба не подошел к болельщикам после разгрома Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0). Форвард провел на поле 90 минут, но не смог отличиться и побороться за звание лучшего бомбардира отбора.

Остальные футболисты к фанатам подошли. (Игорь Рабинер)

Во время игры некоторые болельщики оскорбляли Дзюбу, но были и те, кто поддерживал.